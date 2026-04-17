Обстрелы энергетики: без света часть потребителей в нескольких областях, - Минэнерго

Из-за атак на объекты энергетики часть потребителей в нескольких областях остаётся без света. Энергетики работают над восстановлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Энергосистема работает без ограничений

Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар по энергетике Чернигова: 6 тысяч абонентов остались без света