Обстрелы энергетики: без света часть потребителей в нескольких областях, - Минэнерго
Из-за атак на объекты энергетики часть потребителей в нескольких областях остаётся без света. Энергетики работают над восстановлением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Энергосистема работает без ограничений
Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.
Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.
