Обстріли енергетики: без світла частина споживачів у кількох областях, - Міненерго
Через атаки на енергооб’єкти частина споживачів у кількох областях залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Харківській, та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Енергосистема працює без обмежень
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Будь ласка, зачекайте...
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