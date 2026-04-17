Обстріли енергетики: без світла частина споживачів у кількох областях, - Міненерго

Через атаки на енергооб’єкти частина споживачів у кількох областях залишається без світла. Енергетики працюють над відновленням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Харківській, та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Енергосистема працює без обмежень

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по енергетиці Чернігова: 6 тисяч абонентів без світла