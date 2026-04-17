РФ атакувала Запоріжжя БпЛА та КАБами: є поранені. ВIДЕО

Внаслідок атаки дронів і загрози КАБів у Запоріжжі пошкоджено будинки, горіли авто, постраждали щонайменше двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За попередніми даними, внаслідок атаки поранено чоловіка, який перебуває під наглядом медиків. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до двох - серед них 60-річна жінка, якій надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки удару

Внаслідок обстрілу також загорілися автомобілі. На місці працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдруге за день атакувала Запоріжжя: є загибла, восьмеро поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)