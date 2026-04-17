1 524 1
РФ атакувала Запоріжжя БпЛА та КАБами: є поранені. ВIДЕО
Внаслідок атаки дронів і загрози КАБів у Запоріжжі пошкоджено будинки, горіли авто, постраждали щонайменше двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, внаслідок атаки поранено чоловіка, який перебуває під наглядом медиків. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до двох - серед них 60-річна жінка, якій надають необхідну медичну допомогу.
Наслідки удару
Внаслідок обстрілу також загорілися автомобілі. На місці працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль