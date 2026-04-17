Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу после массированной атаки РФ
В результате массированной российской атаки приостановила работу Черниговская ТЭЦ.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате очередной массированной атаки РФ в ночь на 17 апреля 2026 года Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу.
Коллектив предприятия непрерывно работал и будет продолжать работать для обеспечения жизненно необходимых услуг в ваших домах.
К сожалению, объекты критической инфраструктуры вновь подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования", - говорится в сообщении.
Также была временно приостановлена подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго".
"На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия. Точные сроки восстановления пока устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки", - подытожили там.
Что предшествовало?
- В результате массированного обстрела часть регионов Украины 16 апреля временно осталась без электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления подачи.
- В ночь на 17 апреля оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Чернигова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль