РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9445 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Черниговщины
610 0

Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу после массированной атаки РФ

В результате массированной российской атаки приостановила работу Черниговская ТЭЦ.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В результате очередной массированной атаки РФ в ночь на 17 апреля 2026 года Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу.

Коллектив предприятия непрерывно работал и будет продолжать работать для обеспечения жизненно необходимых услуг в ваших домах.

К сожалению, объекты критической инфраструктуры вновь подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования", - говорится в сообщении.

Также была временно приостановлена подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго".

"На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия. Точные сроки восстановления пока устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки", - подытожили там.

Что предшествовало?

  • В результате массированного обстрела часть регионов Украины 16 апреля временно осталась без электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления подачи.
  • В ночь на 17 апреля оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Чернигова.

Автор: 

обстрел (32156) ТЭЦ (171) Чернигов (977) энергетика (3406) Черниговская область (1522) Черниговский район (179)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 