Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу после массированной атаки РФ

В результате массированной российской атаки приостановила работу Черниговская ТЭЦ.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате очередной массированной атаки РФ в ночь на 17 апреля 2026 года Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу.



Коллектив предприятия непрерывно работал и будет продолжать работать для обеспечения жизненно необходимых услуг в ваших домах.



К сожалению, объекты критической инфраструктуры вновь подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования", - говорится в сообщении.

Читайте также: 1 человек получил ранения в результате российских обстрелов Донецкой области, повреждены десятки домов. ФОТОрепортаж

Также была временно приостановлена подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго".

"На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия. Точные сроки восстановления пока устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки", - подытожили там.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по предприятию в Чернигове: горели гаражи и административное здание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

В результате массированного обстрела часть регионов Украины 16 апреля временно осталась без электроэнергии. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления подачи.

В ночь на 17 апреля оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Чернигова.

Читайте: Рашисты нанесли удар по Житомирской области: загорелись дом и хозяйственное здание. ФОТОрепортаж