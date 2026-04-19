Новости Фото Атака беспилотников на Чернигов
Массированная атака РФ на Чернигов: погиб 16-летний юноша, есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате ночной дроновой атаки РФ на Чернигов в городе повреждены 7 частных домов (из них 3 — уничтожены огнем), административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Погиб ребенок

Как отмечается, в результате вражеской атаки погиб один человек — 16-летний юноша.

"Спасатели нашли его тело, когда разбирали завалы", - уточнил в свою очередь глава ОВА Вячеслав Чаус.

Ранения получили 4 человека: три женщины и один мужчина.

Обновленная информация

Также в ОВА отметили, что есть значительные разрушения в городе. Поврежден лицей и частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое не работало и фактически было разрушено россиянами в 2022-м.

Пожары на местах попаданий потушили пожарные. Все необходимые службы привлечены.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что россияне массированно атакуют "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.

Топ комментарии
Тебе головою об стіну?
19.04.2026 08:43 Ответить
Ти той герб хоч бачила? Ой дурне…
19.04.2026 08:46 Ответить
Знов боти полізли з протухлими методичками (реєстрація 10.04.2026)! Про що ти намололо свій брєд?
19.04.2026 08:52 Ответить
Тебе головою об стіну?
19.04.2026 08:43 Ответить
Гуляй вальсом, тупориле.
19.04.2026 08:48 Ответить
По вашому це дрібниця, не варта навіть співчуття? Не соромно?
19.04.2026 08:53 Ответить
Не треба й фантазувати, щоб прочитати між рядками.
19.04.2026 08:59 Ответить
Яке ж ти відбите! Я б тебе тут довічно забанив!
19.04.2026 08:56 Ответить
А тепер до відома, як Чернігівці проголосували на Всеукраїнському плебісциті виборів Президента України в 2019 році?
Ось тепер треба відповідати за свій вибір, бо за каденції на посту Президента України Петра ПОРОШЕНКА, пуйло у кремлі сиділо як пацюк під віником й сопіло у дві дірки.
До того ж, шановні, зверніть увагу на герб міста Чернігів, на ньому зображений чорний двуголовий російський орел, що символізує приналежність до масковії ще зненапам'ятних історичних часів!
Шановні Чернігівці, може б вже було час зміними той російський герб у вигляді обгоролої рашистської курки на патріотичну символіку з тризубрм та жовто-блакитним стягом, а не й досі, потурати москалям у лаптях з-за паребрика!?
19.04.2026 08:28 Ответить
Ти той герб хоч бачила? Ой дурне…
19.04.2026 08:46 Ответить
Знов боти полізли з протухлими методичками (реєстрація 10.04.2026)! Про що ти намололо свій брєд?
19.04.2026 08:52 Ответить
Мінімум цивільних жертв на РФ, максімум цивільних жертв в України.
19.04.2026 08:42 Ответить
Вбивства українців і війна корисна не тільки путіну, але і його агенту - колишньому президенту України -Зеленському та його хазяївам, саме тому в Україні немає балістичної зброї ,щоб у відповідь вбивати кацапів , а замість цього кацап Сирський створює так звані "штурмові війська" для утилізації українців. (щоб не заважали)
19.04.2026 09:16 Ответить
Як завжди варваська орда воює з мирним населенням .Будьте прокляті рашиські виродки.
19.04.2026 09:17 Ответить
 
 