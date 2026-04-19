Массированная атака РФ на Чернигов: погиб 16-летний юноша, есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате ночной дроновой атаки РФ на Чернигов в городе повреждены 7 частных домов (из них 3 — уничтожены огнем), административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погиб ребенок

Как отмечается, в результате вражеской атаки погиб один человек — 16-летний юноша.

"Спасатели нашли его тело, когда разбирали завалы", - уточнил в свою очередь глава ОВА Вячеслав Чаус.

Ранения получили 4 человека: три женщины и один мужчина.

Обновленная информация

Также в ОВА отметили, что есть значительные разрушения в городе. Поврежден лицей и частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое не работало и фактически было разрушено россиянами в 2022-м.

Пожары на местах попаданий потушили пожарные. Все необходимые службы привлечены.















Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что россияне массированно атакуют "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.

