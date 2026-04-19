Массированная атака РФ на Чернигов: погиб 16-летний юноша, есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж
В результате ночной дроновой атаки РФ на Чернигов в городе повреждены 7 частных домов (из них 3 — уничтожены огнем), административное здание, учебное заведение и два автомобиля.
Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.
Погиб ребенок
Как отмечается, в результате вражеской атаки погиб один человек — 16-летний юноша.
"Спасатели нашли его тело, когда разбирали завалы", - уточнил в свою очередь глава ОВА Вячеслав Чаус.
Ранения получили 4 человека: три женщины и один мужчина.
Обновленная информация
Также в ОВА отметили, что есть значительные разрушения в городе. Поврежден лицей и частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое не работало и фактически было разрушено россиянами в 2022-м.
Пожары на местах попаданий потушили пожарные. Все необходимые службы привлечены.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, что россияне массированно атакуют "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.
Ось тепер треба відповідати за свій вибір, бо за каденції на посту Президента України Петра ПОРОШЕНКА, пуйло у кремлі сиділо як пацюк під віником й сопіло у дві дірки.
До того ж, шановні, зверніть увагу на герб міста Чернігів, на ньому зображений чорний двуголовий російський орел, що символізує приналежність до масковії ще зненапам'ятних історичних часів!
Шановні Чернігівці, може б вже було час зміними той російський герб у вигляді обгоролої рашистської курки на патріотичну символіку з тризубрм та жовто-блакитним стягом, а не й досі, потурати москалям у лаптях з-за паребрика!?