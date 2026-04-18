Рашисти вдарили по Полтавщині: пошкоджено промпідприємство у Миргородському районі
Сьогодні, 18 квітня 2026 року, вночі ворог атакував одне з промислових підприємств у Миргородському районі на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, унаслідок падіння БпЛА пошкоджено обладнання.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Що передувало?
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