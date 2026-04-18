Рашисты нанесли удар по Полтавской области: повреждено промышленное предприятие в Миргородском районе
Сегодня, 18 апреля 2026 года, ночью враг атаковал одно из промышленных предприятий в Миргородском районе Полтавской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, в результате падения БПЛА повреждено оборудование.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в целом ночью ПВО уничтожила 190 вражеских дронов из 219.
- В частности, РФатаковала Одесскую область дронами: повреждены склады и портовые объекты.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль