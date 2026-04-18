Рашисты нанесли удар по Полтавской области: повреждено промышленное предприятие в Миргородском районе

Сегодня, 18 апреля 2026 года, ночью враг атаковал одно из промышленных предприятий в Миргородском районе Полтавской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По данным ОГА, в результате падения БПЛА повреждено оборудование.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в целом ночью ПВО уничтожила 190 вражеских дронов из 219.

В частности, РФатаковала Одесскую область дронами: повреждены склады и портовые объекты.

