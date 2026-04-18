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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены склады и портовые объекты. ФОТО

В ночь на 18 апреля Одесская область в очередной раз подверглась нападению. Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктуре Одесского района. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе.

Повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы, резервуары. В результате попаданий возникли пожары, которые уже ликвидированы спасателями.

По предварительной информации, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одесской области.

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Последствия атаки

Ночная атака БПЛА на Одесскую область: есть пожары и пострадавший
Ночная атака БПЛА на Одесскую область: есть пожары и пострадавший
Ночная атака БПЛА на Одесскую область: есть пожары и пострадавший

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беспилотник (5474) обстрел (33896) Одесская область (4496) порт (815) Одесский район (702)
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