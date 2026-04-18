РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено склади та портові об’єкти. ФОТО

У ніч на 18 квітня вкотре було атаковано Одещину. Російські безпілотники вдарили по інфраструктурі Одеського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Під удари потрапили об’єкти портової та промислової інфраструктури в Одеському районі.

Пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари. В результаті влучань виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.

За попередньою інформацією, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетно-дронова атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 36 осіб, серед них - дитина

Наслідки атаки





