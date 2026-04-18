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РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено склади та портові об’єкти. ФОТО
У ніч на 18 квітня вкотре було атаковано Одещину. Російські безпілотники вдарили по інфраструктурі Одеського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Під удари потрапили об’єкти портової та промислової інфраструктури в Одеському районі.
Пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари. В результаті влучань виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.
За попередньою інформацією, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини.
Наслідки атаки
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