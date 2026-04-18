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Новини Фото Обстріли Одещини
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РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено склади та портові об’єкти. ФОТО

У ніч на 18 квітня вкотре було атаковано Одещину. Російські безпілотники вдарили по інфраструктурі Одеського району. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Під удари потрапили об’єкти портової та промислової інфраструктури в Одеському районі.

Пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари. В результаті влучань виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.

За попередньою інформацією, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини.

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Наслідки атаки

Нічна атака БпЛА на Одещину: є пожежі та постраждалий
Нічна атака БпЛА на Одещину: є пожежі та постраждалий
Нічна атака БпЛА на Одещину: є пожежі та постраждалий

Автор: 

безпілотник БпЛА (6145) обстріл (35269) Одеська область (4245) порт (2207) Одеський район (730)
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