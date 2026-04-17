Ракетно-дронова атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 36 осіб, серед них - дитина

В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронових атак по житловій забудові ввечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що кількість постраждалих зросла до 36 осіб. Серед постраждалих - одна дитина.

В результаті цих атак загинуло девʼятеро людей: один - ввечері та вісім - вночі.

"Через атаки цілі родини втратили своїх близьких, а багато людей зазнали болю та травм", - йдеться в повідомленні.

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Стан постраждалих

Станом на ранок 17 квітня в медичних закладах залишаються девʼятеро постраждалих, у тому числі дитина. Медики продовжують боротися за життя та здоровʼя кожного.

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