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Ракетно-дронова атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 36 осіб, серед них - дитина
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронових атак по житловій забудові ввечері 15 квітня та в ніч на 16 квітня.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що кількість постраждалих зросла до 36 осіб. Серед постраждалих - одна дитина.
В результаті цих атак загинуло девʼятеро людей: один - ввечері та вісім - вночі.
"Через атаки цілі родини втратили своїх близьких, а багато людей зазнали болю та травм", - йдеться в повідомленні.
Стан постраждалих
Станом на ранок 17 квітня в медичних закладах залишаються девʼятеро постраждалих, у тому числі дитина. Медики продовжують боротися за життя та здоровʼя кожного.
Що передувало
- Нагадаємо, увечері 15 квітня, російські війська атакували Одесу, зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Повідомлялося про загиблу та постраждалих.
- У ніч на 16 квітня Одеса зазнала кількох хвиль атак ракетами та БпЛА. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Повідомлялося про загиблих та постраждалих.
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