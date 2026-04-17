Ракетно-дроновая атака на Одессу: число пострадавших возросло до 36 человек, среди них - ребенок

Удар РФ по Одессе

В Одессе возросло число пострадавших в результате ракетно-дроновых ударов по жилой застройке вечером 15 апреля и в ночь на 16 апреля.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, отмечается, что число пострадавших возросло до 36 человек. Среди пострадавших - один ребенок.

В результате этих атак погибло девять человек: один - вечером и восемь - ночью.

"Из-за атак целые семьи потеряли своих близких, а многие люди испытали боль и получили травмы", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших

По состоянию на утро 17 апреля в медицинских учреждениях остаются девять пострадавших, в том числе ребенок. Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого.

Что предшествовало

  • Напомним, вечером 15 апреля российские войска атаковали Одессу, зафиксировано попадание в многоэтажку. Сообщалось о погибших и пострадавших.
  • В ночь на 16 апреля Одесса подверглась нескольким волнам атак ракетами и БПЛА. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Сообщалось о погибших и пострадавших.

