Ракетно-дроновая атака на Одессу: число пострадавших возросло до 36 человек, среди них - ребенок
В Одессе возросло число пострадавших в результате ракетно-дроновых ударов по жилой застройке вечером 15 апреля и в ночь на 16 апреля.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что число пострадавших возросло до 36 человек. Среди пострадавших - один ребенок.
В результате этих атак погибло девять человек: один - вечером и восемь - ночью.
"Из-за атак целые семьи потеряли своих близких, а многие люди испытали боль и получили травмы", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших
По состоянию на утро 17 апреля в медицинских учреждениях остаются девять пострадавших, в том числе ребенок. Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого.
Что предшествовало
- Напомним, вечером 15 апреля российские войска атаковали Одессу, зафиксировано попадание в многоэтажку. Сообщалось о погибших и пострадавших.
- В ночь на 16 апреля Одесса подверглась нескольким волнам атак ракетами и БПЛА. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Сообщалось о погибших и пострадавших.
