Ракетно-дроновая атака на Одессу: число пострадавших возросло до 36 человек, среди них - ребенок

В Одессе возросло число пострадавших в результате ракетно-дроновых ударов по жилой застройке вечером 15 апреля и в ночь на 16 апреля.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, отмечается, что число пострадавших возросло до 36 человек. Среди пострадавших - один ребенок.

В результате этих атак погибло девять человек: один - вечером и восемь - ночью.

"Из-за атак целые семьи потеряли своих близких, а многие люди испытали боль и получили травмы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Удар РФ по дому в Одессе: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 8 человек, еще 16 - пострадали. ФОТОрепортаж

Состояние пострадавших

По состоянию на утро 17 апреля в медицинских учреждениях остаются девять пострадавших, в том числе ребенок. Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ применяет рекордное количество "Шахедов" для атак на Одессу, - Плетенчук

