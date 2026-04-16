Удар РФ по дому в Одессе: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 8 человек, еще 16 - пострадали. ФОТОрепортаж
В Одессе завершены аварийно-спасательные работы на месте удара по жилому дому, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Работы завершены
Как отмечается, в результате этого удара погибли 8 человек, еще 16 – пострадали.
Сообщается, что в целом в городе в результате массированного обстрела пострадали 22 человека.
Психологи ГСЧС оказали всю необходимую помощь местным жителям.
Ликвидация последствий
По данным ГСЧС, к ликвидации последствий попадания в жилой дом было привлечено более 100 спасателей и 25 единиц пожарно-спасательной техники.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 16 апреля Одесса подверглась нескольким волнам атак ракетами и БПЛА. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Сообщалось о погибших и пострадавших.
Последствия удара
Массированный обстрел 16 апреля
- В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
- По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
- В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
- В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
- В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
- В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
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