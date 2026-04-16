Удар РФ по дому в Одессе: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 8 человек, еще 16 - пострадали. ФОТОрепортаж

В Одессе завершены аварийно-спасательные работы на месте удара по жилому дому, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Работы завершены

Как отмечается, в результате этого удара погибли 8 человек, еще 16 – пострадали.

Сообщается, что в целом в городе в результате массированного обстрела пострадали 22 человека.

Психологи ГСЧС оказали всю необходимую помощь местным жителям.

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Ликвидация последствий

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий попадания в жилой дом было привлечено более 100 спасателей и 25 единиц пожарно-спасательной техники.

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 16 апреля Одесса подверглась нескольким волнам атак ракетами и БПЛА. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Последствия удара











Массированный обстрел 16 апреля