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Удар РФ по дому в Одессе: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 8 человек, еще 16 - пострадали. ФОТОрепортаж

В Одессе завершены аварийно-спасательные работы на месте удара по жилому дому, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Работы завершены

Как отмечается, в результате этого удара погибли 8 человек, еще 16 – пострадали.

Сообщается, что в целом в городе в результате массированного обстрела пострадали 22 человека.

Психологи ГСЧС оказали всю необходимую помощь местным жителям.

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Ликвидация последствий

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий попадания в жилой дом было привлечено более 100 спасателей и 25 единиц пожарно-спасательной техники.

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 16 апреля Одесса подверглась нескольким волнам атак ракетами и БПЛА. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Последствия удара

Удар РФ по дому в Одессе
Удар РФ по дому в Одессе
Удар РФ по дому в Одессе
Удар РФ по дому в Одессе
Удар РФ по дому в Одессе

Массированный обстрел 16 апреля

  • В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
  • По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
  • В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
  • В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
  • В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
  • В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

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обстрел (33875) Одесса (8211) Одесская область (4490) Одесский район (699)
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