Удар РФ по будинку в Одесі: аварійно-рятувальні роботи завершено, загинули 8 людей, ще 16 - постраждали. ФОТОрепортаж

В Одесі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по житловому будинку, унаслідок якого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Роботи завершено

Як зазначається, унаслідок цього удару загинули 8 людей, ще 16 – постраждали.

Повідомляється, що загалом у місті внаслідок масованого обстрілу постраждали 22 людини.

Психологи ДСНС надали всю необхідну допомогу місцевим жителям.

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Ліквідація наслідків

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків влучання у житловий будинок залучалося понад 100 рятувальників та 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня Одеса зазнала кількох хвиль атак ракетами та БпЛА. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Повідомлялося про загиблих та постраждалих.

Наслідки удару











Масований обстріл 16 квітня