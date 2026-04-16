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Новини Фото Обстріл Одеси
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Удар РФ по будинку в Одесі: аварійно-рятувальні роботи завершено, загинули 8 людей, ще 16 - постраждали. ФОТОрепортаж

В Одесі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по житловому будинку, унаслідок якого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Роботи завершено

Як зазначається, унаслідок цього удару загинули 8 людей, ще 16 – постраждали.

Повідомляється, що загалом у місті внаслідок масованого обстрілу постраждали 22 людини.

Психологи ДСНС надали всю необхідну допомогу місцевим жителям.

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Ліквідація наслідків

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків влучання у житловий будинок залучалося понад 100 рятувальників та 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня Одеса зазнала кількох хвиль атак ракетами та БпЛА. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Повідомлялося про загиблих та постраждалих.

Наслідки удару

Удар РФ по будинку в Одесі
Удар РФ по будинку в Одесі
Удар РФ по будинку в Одесі
Удар РФ по будинку в Одесі
Удар РФ по будинку в Одесі

Масований обстріл 16 квітня

  • У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
  • Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
  • У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
  • В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
  • У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
  • У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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обстріл (35247) Одеса (5927) Одеська область (4242) Одеський район (727)
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