Россияне ударили по девятиэтажке в Одессе: один человек погиб, количество пострадавших возросло до 6. ФОТО (обновлено)
Сегодня, 15 апреля, российские войска атаковали Одессу, есть попадания в многоэтажное здание.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг снова атаковал наш город. Предварительно есть попадание в девятиэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехали спасатели и экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщил председатель ОВА Олег Кипер, вследствие удара вражеского беспилотника по жилому дому в Одессе повреждены квартиры на 5-7 этажах, возник пожар.
Обновление
Впоследствии Лысак сообщил, что, по предварительной информации, пострадали четыре человека.
На месте попадания уже работают спасатели и экстренные службы. Развернут оперативный штаб.
Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.
"Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким", - отметил Лысак.
В общей сложности количество пострадавших возросло до 6.
Последствия атаки
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 15 апреля враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.
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