Россияне ударили по девятиэтажке в Одессе: один человек погиб, количество пострадавших возросло до 6. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 15 апреля, российские войска атаковали Одессу, есть попадания в многоэтажное здание.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Враг снова атаковал наш город. Предварительно есть попадание в девятиэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали спасатели и экстренные службы.



Информация о пострадавших уточняется.

Смотрите также: Рашисты нанесли удар по гражданскому судну и торговому порту в Одесской области. ФОТОрепортаж

Как сообщил председатель ОВА Олег Кипер, вследствие удара вражеского беспилотника по жилому дому в Одессе повреждены квартиры на 5-7 этажах, возник пожар.

Обновление

Впоследствии Лысак сообщил, что, по предварительной информации, пострадали четыре человека.

На месте попадания уже работают спасатели и экстренные службы. Развернут оперативный штаб.

Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.

"Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким", - отметил Лысак.

В общей сложности количество пострадавших возросло до 6.

Последствия атаки





Что предшествовало

Напомним, в ночь на 15 апреля враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Смотрите также: Дроны атаковали порт Измаила: повреждена инфраструктура (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж