Дроны атаковали порт Измаила: повреждена инфраструктура
Россия нанесла удар ударяющими БПЛА по Измаилу. Зафиксированы попадания на территории порта, повреждена инфраструктура и судно, пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Зафиксировано несколько попаданий по территории порта.
"Самое главное - обошлось без пострадавших. Повреждены отдельные элементы инфраструктуры и оборудования, судно под флагом Панамы", - говорится в сообщении.
В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали.
"Несмотря на очередную атаку, работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной. На месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Что предшествовало?
10 апреля российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Произошла утечка масла без последующего возгорания.
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