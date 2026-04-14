Дроны атаковали порт Измаила: повреждена инфраструктура

Россия нанесла удар ударяющими БПЛА по Измаилу. Зафиксированы попадания на территории порта, повреждена инфраструктура и судно, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

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Зафиксировано несколько попаданий по территории порта.

"Самое главное - обошлось без пострадавших. Повреждены отдельные элементы инфраструктуры и оборудования, судно под флагом Панамы", - говорится в сообщении.

В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали.

"Несмотря на очередную атаку, работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной. На месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Что предшествовало?

10 апреля российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Произошла утечка масла без последующего возгорания.

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