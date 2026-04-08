Вечером россияне атаковали беспилотником энергетический объект на Одесщине

РФ атаковала энергетику Одесской области: тысячи семей остались без света

Вечером 8 апреля вследствие удара беспилотника был поврежден энергетический объект в Одесской области; по предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

  • Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области. Вечером вследствие удара беспилотника поврежден объект энергетики.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
  • Все соответствующие службы приступили к работе по ликвидации последствий удара.

Напомним, в ночь на среду, 8 апреля, российские оккупационные войска атаковали порт "Измаил" в Одесской области.

