Вечером россияне атаковали беспилотником энергетический объект на Одесщине
Вечером 8 апреля вследствие удара беспилотника был поврежден энергетический объект в Одесской области; по предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
- Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области. Вечером вследствие удара беспилотника поврежден объект энергетики.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
- Все соответствующие службы приступили к работе по ликвидации последствий удара.
Напомним, в ночь на среду, 8 апреля, российские оккупационные войска атаковали порт "Измаил" в Одесской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль