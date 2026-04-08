Росіяни увечері атакували безпілотником енергетичний об’єкт на Одещині
Увечері 8 квітня внаслідок удару безпілотника було пошкоджено енергетичний об’єкт в Одеській області, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це у телеграмі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
- Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики.
- За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару.
Нагадаємо, в ніч проти середи, 8 квітня, російські окупаційні війська атакували порт "Ізмаїл" на Одещині.
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