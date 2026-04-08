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Новини Фото Обстріли Одещини
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Рашисти атакували дронами південь Одещини: пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Вночі 8 квітня 2026 року війська РФ знову атакували південь Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом - цивільна і портова інфраструктура

За даними ОВА, постраждала цивільна та портова інфраструктура.

Внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовані.

Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини

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"Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила", - додали в ОВА.

За даними ДСНС, внаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували.

Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками ввечері 7 квітня.

Також читайте: Ударами РФ пошкоджено портову, енергетичну та промислову інфраструктуру на Одещині. ФОТО

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безпілотник БпЛА (6108) обстріл (35137) Одеська область (4203)
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