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Рашисти атакували дронами південь Одещини: пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Вночі 8 квітня 2026 року війська РФ знову атакували південь Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом - цивільна і портова інфраструктура
За даними ОВА, постраждала цивільна та портова інфраструктура.
Внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовані.
"Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила", - додали в ОВА.
За даними ДСНС, внаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками ввечері 7 квітня.
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