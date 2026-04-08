Рашисты атаковали дронами юг Одесской области: повреждена гражданская и портовая инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 8 апреля 2026 года войска РФ вновь атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Под ударом - гражданская и портовая инфраструктура

По данным ОГА, пострадала гражданская и портовая инфраструктура.

В результате атаки частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. Пожары ликвидированы.









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"Информация о погибших или пострадавших пока не поступала", - добавили в ОВА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Украину ударными беспилотниками вечером 7 апреля.

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