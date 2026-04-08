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Рашисты атаковали дронами юг Одесской области: повреждена гражданская и портовая инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 8 апреля 2026 года войска РФ вновь атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом - гражданская и портовая инфраструктура
По данным ОГА, пострадала гражданская и портовая инфраструктура.
В результате атаки частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. Пожары ликвидированы.
"Информация о погибших или пострадавших пока не поступала", - добавили в ОВА.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Украину ударными беспилотниками вечером 7 апреля.
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