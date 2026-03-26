Враг атаковал 4 энергетических объекта ДТЭК на Одесщине
В результате ночной атаки РФ 26 марта в Одесской области были повреждены четыре энергетические объекта ДТЭК. Без света остаются более 33 тысяч семей, часть из них уже подключили к электроснабжению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Разрушения значительные, ремонт займет время", - отметили в компании.
К утру энергетики уже восстановили электроснабжение 31,5 тыс. семей Одесской области. Сейчас без света остаются еще 33,4 тыс. семей.
Что предшествовало?
Ночью 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего была повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий26.03.2026 12:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
