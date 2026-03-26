Враг атаковал 4 энергетических объекта ДТЭК на Одесщине

В результате ночной атаки РФ 26 марта в Одесской области были повреждены четыре энергетические объекта ДТЭК. Без света остаются более 33 тысяч семей, часть из них уже подключили к электроснабжению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Разрушения значительные, ремонт займет время", - отметили в компании.

К утру энергетики уже восстановили электроснабжение 31,5 тыс. семей Одесской области. Сейчас без света остаются еще 33,4 тыс. семей.

Что предшествовало?

Ночью 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего была повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.

