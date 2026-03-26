Украина построит энергосистему, защищенную от российских ударов, - Шмыгаль

Украина планирует создать обновленную энергетическую систему, которая будет более устойчивой к атакам и способной работать автономно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра энергетики Дениса Шмыгаля во время форума CERAWeek в Хьюстоне.

Министр отметил, что одним из ключевых направлений станет развитие "энергетических сот" - автономных кластеров с собственной генерацией, которые смогут функционировать независимо друг от друга.

Новая модель энергосистемы

"Рассказал партнерам о наших планах по развитию "энергетических сот" - автономных кластеров, которые смогут работать независимо и автономно благодаря местной генерации", - отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина уже определила перспективные проекты и сферы, которые могут заинтересовать международных инвесторов. Речь идет, в частности, о добыче и транспортировке газа и нефти, развитии возобновляемой и атомной энергетики.

Призыв к инвесторам и партнерам

Глава энергетического ведомства призвал международные компании присоединиться к созданию новой энергетической архитектуры Украины и Европы. Он подчеркнул важность сотрудничества для укрепления энергетической безопасности.

Отдельно министр подчеркнул необходимость диверсификации поставок газа, нефти и ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Ранее Шмыгаль сообщил, что в рамках работы украинской делегации в Соединенных Штатах уже достигнуты важные договоренности с американскими компаниями относительно энергетических проектов в Украине. В частности,Министерство энергетики заключило соглашение о распределении углеводородов с компанией Aspect Holdings. Документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов и повышению энергетической безопасности нашего государства.

