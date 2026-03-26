1 705 26

Украина построит энергосистему, защищенную от российских ударов, - Шмыгаль

Украина планирует создать обновленную энергетическую систему, которая будет более устойчивой к атакам и способной работать автономно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра энергетики Дениса Шмыгаля во время форума CERAWeek в Хьюстоне.

Министр отметил, что одним из ключевых направлений станет развитие "энергетических сот" - автономных кластеров с собственной генерацией, которые смогут функционировать независимо друг от друга.

Новая модель энергосистемы

"Рассказал партнерам о наших планах по развитию "энергетических сот" - автономных кластеров, которые смогут работать независимо и автономно благодаря местной генерации", - отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина уже определила перспективные проекты и сферы, которые могут заинтересовать международных инвесторов. Речь идет, в частности, о добыче и транспортировке газа и нефти, развитии возобновляемой и атомной энергетики.

Призыв к инвесторам и партнерам

Глава энергетического ведомства призвал международные компании присоединиться к созданию новой энергетической архитектуры Украины и Европы. Он подчеркнул важность сотрудничества для укрепления энергетической безопасности.

Отдельно министр подчеркнул необходимость диверсификации поставок газа, нефти и ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

  • Ранее Шмыгаль сообщил, что в рамках работы украинской делегации в Соединенных Штатах уже достигнуты важные договоренности с американскими компаниями относительно энергетических проектов в Украине. В частности,Министерство энергетики заключило соглашение о распределении углеводородов с компанией Aspect Holdings. Документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов и повышению энергетической безопасности нашего государства.

Топ комментарии
Чим би його *******.
26.03.2026 01:29
Ця потвора очолювала Уряд України з моменту вторгенення 22 року...
Ця потвора тільки допомагала красти Найому, Зеленьському, Міндічу на захисті енергетики...
26.03.2026 03:00
"Він підкреслив важливість співпраці" міг би просто сказати що хоче грошей. Певен що так швидко барахліться як зараз у війну слуги ніколи і не мріяли.
26.03.2026 02:17
У шмигаля питають, хто заважав це робити з 2019 року??? Невже, отой Оманський, з даниловим та єрмаком і татаровим!!??
Його питають про попа, а він бреше, про попову дочку!
26.03.2026 07:17
А водосистему ??? підготує ?
26.03.2026 01:38
Татишо?
26.03.2026 02:11
А про «шлакбаум» на побудову нової системи шмигаль не хоче розказати? Скільки відсотків цього разу піде на мацкву?
26.03.2026 02:14
З питаннями щодо КабМіндічів, то це, до милованова і свириденко, це вони їх готували, разом із Зеленським, єрмаком, з татаровим і бакановим!!
26.03.2026 07:20
брехло. Причому - несамостійне. Наказали - бреше. Наказали - мовчить.
26.03.2026 02:44
Так про що йдеться їм сподобалося мародерити с легітимним починатть будуть спочатку
Викликайте Мустафу.
26.03.2026 06:49
Казочки продовжуються.
26.03.2026 07:03
Татишо
26.03.2026 09:13
Ключове слова---планує. Заткніть вонючою ганчіркою рот цьому базіці .
26.03.2026 07:10
Захист об'єктів Життєзабезпечення населення, це по законодавству обов'язок Уряду гончарука, шмигаля та свириденко, милованов з генпрокурорами та данилов з умеровим, можуть це засвідчити, перед слідчими з СБУ ДБР НАБУ САП…
А реально, ніхто нічого, і не робив з Урідовців, держсекретарі КМУ і ЦОВВ, це підтвердять документально, з 2019 року!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://csirt.csi.cip.gov.ua/uk/pages/cio&ved=2ahUKEwiK84W86byTAxV0RvEDHZk8BzQQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw0WEmapdLRuUuJQbJatvL_1

Нормативно-правова база у сфері захисту об'єктів критичної ...

csirt.csi.cip.gov.ua › pages › cio



Нормативно-правова база у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури України · 1. Закон України "Про критичну інфраструктуру" · 2. Закон України «Про основні ...
26.03.2026 07:26
Уявляю, як ще виросте підтримка гниди від ідотів після того, як це аркажуть по гамномарахвону. Кончена країна - жруть лайно бочками.
26.03.2026 08:00
Звіт неправильний, про Нью Васюки! Повинен доповідати про те що зробили, а такого звіту ще не зустрічав!
26.03.2026 08:09
Чекаю звіту про мільйон дерев, скільки вже посадили??
26.03.2026 08:10
матка ахмет, буде створювати енергетичні соти з яких будуть обдирати український народ енергетичні ахметівські трутні...
26.03.2026 08:16
ви ж уже набудували
знову гроші вкрасти хочете ???
26.03.2026 08:22
Не зарано схаменулися? Всього лише 5-й рік Великої війни...
26.03.2026 09:01
Скількі рівнів захимту
26.03.2026 09:12
Вірю.
26.03.2026 09:38
 
 