Украина построит энергосистему, защищенную от российских ударов, - Шмыгаль
Украина планирует создать обновленную энергетическую систему, которая будет более устойчивой к атакам и способной работать автономно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра энергетики Дениса Шмыгаля во время форума CERAWeek в Хьюстоне.
Министр отметил, что одним из ключевых направлений станет развитие "энергетических сот" - автономных кластеров с собственной генерацией, которые смогут функционировать независимо друг от друга.
Новая модель энергосистемы
"Рассказал партнерам о наших планах по развитию "энергетических сот" - автономных кластеров, которые смогут работать независимо и автономно благодаря местной генерации", - отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина уже определила перспективные проекты и сферы, которые могут заинтересовать международных инвесторов. Речь идет, в частности, о добыче и транспортировке газа и нефти, развитии возобновляемой и атомной энергетики.
Призыв к инвесторам и партнерам
Глава энергетического ведомства призвал международные компании присоединиться к созданию новой энергетической архитектуры Украины и Европы. Он подчеркнул важность сотрудничества для укрепления энергетической безопасности.
Отдельно министр подчеркнул необходимость диверсификации поставок газа, нефти и ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.
- Ранее Шмыгаль сообщил, что в рамках работы украинской делегации в Соединенных Штатах уже достигнуты важные договоренности с американскими компаниями относительно энергетических проектов в Украине. В частности,Министерство энергетики заключило соглашение о распределении углеводородов с компанией Aspect Holdings. Документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов и повышению энергетической безопасности нашего государства.
Його питають про попа, а він бреше, про попову дочку!
Ця потвора тільки допомагала красти Найому, Зеленьському, Міндічу на захисті енергетики...
А реально, ніхто нічого, і не робив з Урідовців, держсекретарі КМУ і ЦОВВ, це підтвердять документально, з 2019 року!!
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://csirt.csi.cip.gov.ua/uk/pages/cio&ved=2ahUKEwiK84W86byTAxV0RvEDHZk8BzQQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw0WEmapdLRuUuJQbJatvL_1
Нормативно-правова база у сфері захисту об'єктів критичної ...
csirt.csi.cip.gov.ua › pages › cio
Нормативно-правова база у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури України · 1. Закон України "Про критичну інфраструктуру" · 2. Закон України «Про основні ...
знову гроші вкрасти хочете ???