Україна розбудує захищену енергосистему від російських ударів, - Шмигаль

Україна планує створити оновлену енергетичну систему, яка буде більш стійкою до атак та здатною працювати автономно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра енергетики Дениса Шмигаля під час форуму CERAWeek у Х’юстоні.

Міністр зазначив, що одним із ключових напрямів стане розвиток "енергетичних сот" — автономних кластерів із власною генерацією, які зможуть функціонувати незалежно один від одного.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нова модель енергосистеми

"Розповів партнерам про наші плани з розбудови "енергетичних сот" — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно й автономно завдяки місцевій генерації", — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, Україна вже визначила перспективні проєкти та сфери, які можуть зацікавити міжнародних інвесторів. Йдеться, зокрема, про видобуток і транспортування газу та нафти, розвиток відновлювальної та атомної енергетики.

Також читайте: Найбільше децентралізованих потужностей у рамках міста побудовано у Києві, - Харченко

Заклик до інвесторів і партнерів

Очільник енергетичного відомства закликав міжнародні компанії долучатися до створення нової енергетичної архітектури України та Європи. Він підкреслив важливість співпраці для посилення енергетичної безпеки.

Окремо міністр наголосив на необхідності диверсифікації постачання газу, нафти та ядерного палива, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Раніше Шмигаль повідомив, що у межах роботи української делегації у Сполучених Штатах вже досягнуто важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні. Зокрема Міністерство енергетики уклало Угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings. Документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів та підвищенню енергетичної безпеки нашої держави.

Також читайте: Кредит ЄС на 90 млрд євро критичний для України, - Шмигаль