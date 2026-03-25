Досягнуто важливих домовленостей з компаніями США щодо енергетичних проєктів в Україні, - Шмигаль

У межах роботи української делегації у Сполучених Штатах вже досягнуто важливих домовленостей з американськими компаніями щодо енергетичних проєктів в Україні.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Укладено угоду

Міністерство енергетики уклало Угоду про розподіл вуглеводнів із компанією Aspect Holdings. Документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів, підвищенню енергетичної безпеки нашої держави.

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Підписано меморандуми

НАК "Нафтогаз України" підписала Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines. Серед потенційних напрямів співробітництва — локалізація сервісу та технічного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та інші ініціативи, спрямовані на підвищення енергетичної стійкості та незалежності об’єктів Групи Нафтогаз.

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Меморандум про взаєморозуміння між НАК "Нафтогаз України" та компанією Baker Hughes. Імплементація угоди дозволить підвищити енергоефективність та надійність роботи газових турбін і компресорних агрегатів, підвищити продуктивність та оптимізувати видобуток.

Меморандум НАК "Нафтогаз України" з Американським інститутом нафти (API). Серед напрямів співпраці — обмін інформацією щодо чинних стандартів, сертифікатів, технологій та найкращих галузевих практик у нафтогазовій галузі, включаючи участь експертів Групи у процесі розробки стандартів API.

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"Дякуємо партнерам за довіру й підтримку. Разом будуватимемо в Україні нову енергетичну архітектуру, стійку до викликів і загроз", - наголосив Шмигаль