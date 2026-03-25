Достигнуты важные договоренности с компаниями США относительно энергетических проектов в Украине, - Шмыгаль

В рамках визита украинской делегации в Соединенные Штаты уже достигнуты важные договоренности с американскими компаниями относительно энергетических проектов в Украине.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Заключено соглашение

Министерство энергетики заключило Соглашение о распределении углеводородов с компанией Aspect Holdings. Документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов, повышению энергетической безопасности нашего государства.

Читайте также: Поддержка энергетики: Украина в этом году планирует привлечь от партнеров 5 миллиардов евро

Подписаны меморандумы

НАК "Нафтогаз Украины" подписала меморандум с ведущим международным производителем энергетического оборудования Solar Turbines. Среди потенциальных направлений сотрудничества — локализация сервиса и технического обслуживания оборудования, обучение украинских специалистов и другие инициативы, направленные на повышение энергетической устойчивости и независимости объектов Группы "Нафтогаз".

Читайте также: Восстановление энергетики: Евросоюз выделит 22 миллиона евро на теплоснабжение Киева

Меморандум о взаимопонимании между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией Baker Hughes. Реализация соглашения позволит повысить энергоэффективность и надежность работы газовых турбин и компрессорных агрегатов, повысить производительность и оптимизировать добычу.

Меморандум НАК "Нафтогаз Украины" с Американским институтом нефти (API). Среди направлений сотрудничества — обмен информацией о действующих стандартах, сертификатах, технологиях и лучших отраслевых практиках в нефтегазовой отрасли, включая участие экспертов Группы в процессе разработки стандартов API.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киеву нужно до 1800 мобильных генераторов и до 150 мобильных котельных на случай аварийных ситуаций, — Харченко

"Благодарим партнеров за доверие и поддержку. Вместе будем строить в Украине новую энергетическую архитектуру, устойчивую к вызовам и угрозам", — подчеркнул Шмыгаль