РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10193 посетителя онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
192 5

Достигнуты важные договоренности с компаниями США относительно энергетических проектов в Украине, - Шмыгаль

В рамках визита украинской делегации в Соединенные Штаты уже достигнуты важные договоренности с американскими компаниями относительно энергетических проектов в Украине.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заключено соглашение

Министерство энергетики заключило Соглашение о распределении углеводородов с компанией Aspect Holdings. Документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов, повышению энергетической безопасности нашего государства.

Подписаны меморандумы

НАК "Нафтогаз Украины" подписала меморандум с ведущим международным производителем энергетического оборудования Solar Turbines. Среди потенциальных направлений сотрудничества — локализация сервиса и технического обслуживания оборудования, обучение украинских специалистов и другие инициативы, направленные на повышение энергетической устойчивости и независимости объектов Группы "Нафтогаз".

Меморандум о взаимопонимании между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией Baker Hughes. Реализация соглашения позволит повысить энергоэффективность и надежность работы газовых турбин и компрессорных агрегатов, повысить производительность и оптимизировать добычу.

Меморандум НАК "Нафтогаз Украины" с Американским институтом нефти (API). Среди направлений сотрудничества — обмен информацией о действующих стандартах, сертификатах, технологиях и лучших отраслевых практиках в нефтегазовой отрасли, включая участие экспертов Группы в процессе разработки стандартов API.

"Благодарим партнеров за доверие и поддержку. Вместе будем строить в Украине новую энергетическую архитектуру, устойчивую к вызовам и угрозам", — подчеркнул Шмыгаль

Автор: 

США (28939) энергетика (3360) Шмыгаль Денис (2952)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
