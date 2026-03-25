Достигнуты важные договоренности с компаниями США относительно энергетических проектов в Украине, - Шмыгаль
В рамках визита украинской делегации в Соединенные Штаты уже достигнуты важные договоренности с американскими компаниями относительно энергетических проектов в Украине.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Заключено соглашение
Министерство энергетики заключило Соглашение о распределении углеводородов с компанией Aspect Holdings. Документ будет способствовать привлечению инвестиций в развитие украинской добычи углеводородов, повышению энергетической безопасности нашего государства.
Подписаны меморандумы
НАК "Нафтогаз Украины" подписала меморандум с ведущим международным производителем энергетического оборудования Solar Turbines. Среди потенциальных направлений сотрудничества — локализация сервиса и технического обслуживания оборудования, обучение украинских специалистов и другие инициативы, направленные на повышение энергетической устойчивости и независимости объектов Группы "Нафтогаз".
Меморандум о взаимопонимании между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией Baker Hughes. Реализация соглашения позволит повысить энергоэффективность и надежность работы газовых турбин и компрессорных агрегатов, повысить производительность и оптимизировать добычу.
Меморандум НАК "Нафтогаз Украины" с Американским институтом нефти (API). Среди направлений сотрудничества — обмен информацией о действующих стандартах, сертификатах, технологиях и лучших отраслевых практиках в нефтегазовой отрасли, включая участие экспертов Группы в процессе разработки стандартов API.
"Благодарим партнеров за доверие и поддержку. Вместе будем строить в Украине новую энергетическую архитектуру, устойчивую к вызовам и угрозам", — подчеркнул Шмыгаль
