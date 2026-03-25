Киеву нужно до 1800 мобильных генераторов и до 150 мобильных котельных на случай аварийных ситуаций, - Харченко
Городам необходимо держать в резерве мобильные котельные, прежде всего дизельные, а также мобильные генераторы.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Цензор.НЕТ.
Подробности
"Если какая-то часть города в ближайший или следующий сезон из-за атак окажется без тепла в мороз, туда должны оперативно выехать мобильные котельные, генераторы и даже в условиях блэкаута подключить те дома, которые в тот момент не получают ни электро-, ни теплоснабжения", — отметил он.
Опыт этой зимы, говорит Харченко, показал, что если произошел максимально негативный сценарий, то даже наличие просто электричества в доме уже помогает.
"Кто-то включает на обогрев кондиционер, кто-то — другие приборы. Но так или иначе появляются дополнительные источники тепла на электричестве, которые помогают людям хоть как-то продержаться. Эта "скорая помощь" в виде мобильных генераторов является такой последней линией обороны", — пояснил директор Центра исследований энергетики.
Потребности Киева
Харченко рассказал о потребностях столицы.
"Здесь для аварийных ситуаций нужно предусмотреть наличие примерно 1700–1800 мобильных генераторов и где-то 130–150 мобильных котельных, которые в случае выхода из системы снабжения крупного источника тепла заезжают на территорию, подключаются и работают.
Это очень дорого и фантастически неэффективно. Но в критической ситуации это может быть прямым способом спасти людей от замерзания. Вот такой, по большому счету, вид должна иметь эта система", — добавил он.
Полное интервью с Александром Харченко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
