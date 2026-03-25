Киеву нужно до 1800 мобильных генераторов и до 150 мобильных котельных на случай аварийных ситуаций, - Харченко

Подготовка к зиме: городам нужны резервные котельные и генераторы

Городам необходимо держать в резерве мобильные котельные, прежде всего дизельные, а также мобильные генераторы.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Цензор.НЕТ.

Подробности

"Если какая-то часть города в ближайший или следующий сезон из-за атак окажется без тепла в мороз, туда должны оперативно выехать мобильные котельные, генераторы и даже в условиях блэкаута подключить те дома, которые в тот момент не получают ни электро-, ни теплоснабжения", — отметил он.

Опыт этой зимы, говорит Харченко, показал, что если произошел максимально негативный сценарий, то даже наличие просто электричества в доме уже помогает.

"Кто-то включает на обогрев кондиционер, кто-то — другие приборы. Но так или иначе появляются дополнительные источники тепла на электричестве, которые помогают людям хоть как-то продержаться. Эта "скорая помощь" в виде мобильных генераторов является такой последней линией обороны", — пояснил директор Центра исследований энергетики.

Потребности Киева

Харченко рассказал о потребностях столицы.

"Здесь для аварийных ситуаций нужно предусмотреть наличие примерно 1700–1800 мобильных генераторов и где-то 130–150 мобильных котельных, которые в случае выхода из системы снабжения крупного источника тепла заезжают на территорию, подключаются и работают.

Это очень дорого и фантастически неэффективно. Но в критической ситуации это может быть прямым способом спасти людей от замерзания. Вот такой, по большому счету, вид должна иметь эта система", — добавил он.

Полное интервью с Александром Харченко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Киев (26128) энергетика (3360) Харченко (23)
Це дуже дорого та фантастично неефективно. ДОСЛІДИВ ІСТИНУ Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко І ЩЕ Й РАДИТЬ.ЩО САМЕ ЦЕ Є СПАСІННЯМ.3,14ДЦ
25.03.2026 10:55 Ответить
Ще один ікспЕрд, йому аби попіаритись. Цих невнятних центрів з'явиоось, як собачого лайна навесні..
25.03.2026 10:59 Ответить
головне не те що потрібні генератори,питання у паливі до них,вартості а ще краще у можливості безперервної доставки.....і в результаті там виходить сума що нівелює все,за який кош вони це планують???гусей стригтимуть???
25.03.2026 11:02 Ответить
До речі, одним з благодійників, які передають генератори Києву, є сьогоднішній ювіляр Володимир Кличко.

Сьогодні виповнюється 50 років з дня народження Володимира Кличка. Володимир Кличко зробив український прапор та гімн постійними атрибутами найбільших арен світу. Його найзначніші досягнення включають:
Олімпійське золото: У 1996 році в Атланті він став першим білим боксером, який виграв олімпійську золоту медаль у важкій вазі.Разом зі своїм братом Віталієм він встановив унікальний рекорд Гіннеса, одночасно володіючи всіма основними титулами у важкій вазі (WBA, IBF, WBO, IBO та The Ring). Рекорди: Володимир Кличко є рекордсменом за найбільшу кількість перемог у боях за чемпіонство світу (23) та найдовше перебування на вершині спорту (майже 10 років поспіль). Його прозвали «Доктором Сталевим Молотом» не лише за силу, а й за розум (він захистив докторську дисертацію). Це допомогло розвіяти стереотип про боксерів як «неосвічених». Після початку війни Володимир Кличко став одним із найважливіших «неофіційних дипломатів» України. Міжнародне лобіювання: Він регулярно відвідує Мюнхенську конференцію з безпеки та інші форуми, де особисто спілкується з главами держав та урядів Німеччини, Польщі та США (особливо Борисом Пісторіусом та Марком Рютте), просячи зброю та фінансову підтримку.

Гуманітарна місія: Через Фонд Кличка він збирає мільйони євро допомоги. Володимир особливо відданий забезпеченню генераторів для критичної інфраструктури та підтримці української молоді через освітні проекти.

Інформаційний фронт: Завдяки своєму визнанню в ЄС він регулярно з'являється на західних телеканалах, щоб пояснити ситуацію в Україні та протидіяти російській пропаганді.

Володимир Кличко наразі проживає на дві країни - Україну та Німеччину:

У Києві: Він володіє квартирою в центрі міста. Він там, щоб підтримувати свого брата Віталія щоразу, коли ситуація на передовій погіршується або у столиці відбуваються важливі події.

У Гамбурзі: це його основна резиденція та база для міжнародних поїздок. З Німеччини він може найкраще координувати логістику поставок гуманітарної допомоги та проводити зустрічі з європейськими політиками. Цікаво, що навіть після завершення активної кар'єри Володимир продовжує викладати бізнес-стратегію в Університеті Санкт-Галлена (Швейцарія), застосовуючи свою методологію «управління викликами».
25.03.2026 10:55 Ответить
генератори потрібні,але краще грошами...
25.03.2026 10:56 Ответить
 
 