Киеву нужно до 1800 мобильных генераторов и до 150 мобильных котельных на случай аварийных ситуаций, - Харченко

Городам необходимо держать в резерве мобильные котельные, прежде всего дизельные, а также мобильные генераторы.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Цензор.НЕТ.

"Если какая-то часть города в ближайший или следующий сезон из-за атак окажется без тепла в мороз, туда должны оперативно выехать мобильные котельные, генераторы и даже в условиях блэкаута подключить те дома, которые в тот момент не получают ни электро-, ни теплоснабжения", — отметил он.

Опыт этой зимы, говорит Харченко, показал, что если произошел максимально негативный сценарий, то даже наличие просто электричества в доме уже помогает.

"Кто-то включает на обогрев кондиционер, кто-то — другие приборы. Но так или иначе появляются дополнительные источники тепла на электричестве, которые помогают людям хоть как-то продержаться. Эта "скорая помощь" в виде мобильных генераторов является такой последней линией обороны", — пояснил директор Центра исследований энергетики.

Потребности Киева

Харченко рассказал о потребностях столицы.

"Здесь для аварийных ситуаций нужно предусмотреть наличие примерно 1700–1800 мобильных генераторов и где-то 130–150 мобильных котельных, которые в случае выхода из системы снабжения крупного источника тепла заезжают на территорию, подключаются и работают.

Это очень дорого и фантастически неэффективно. Но в критической ситуации это может быть прямым способом спасти людей от замерзания. Вот такой, по большому счету, вид должна иметь эта система", — добавил он.

