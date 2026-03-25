Києву треба до 1800 мобільних генераторів і до 150 мобільних котелень на випадок аварійних ситуацій, - Харченко
Містам потрібно тримати в резерві мобільні котельні, насамперед дизельні, та мобільні генератори.
Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Якщо якась частина міста під час найближчого або наступного сезону через атаки опиниться без тепла в мороз, туди мають оперативно виїхати мобільні котельні, генератори і навіть в умовах блекауту підключити ті будинки, які в той момент не отримують ні електро-, ні теплопостачання", - зазначив він.
Досвід цієї зими, каже Харченко, показав, що якщо стався максимально негативний сценарій, то навіть наявність просто електрики в будинку вже допомагає.
"Хтось вмикає на обігрів кондиціонер, хтось - інші прилади. Але так чи інакше з’являються додаткові джерела тепла на електриці, які допомагають людям хоч якось протриматися. Оця "швидка допомога" у вигляді мобільних генераторів є такою останньою лінією оборони", - пояснив директор Центру досліджень енергетики.
Потреби Києва
Харченко розповів про потреби столиці.
"Тут для аварійних ситуацій потрібно передбачити наявність приблизно 1700–1800 мобільних генераторів і десь 130–150 мобільних котелень, які у разі вибуття з системи постачання великого джерела тепла, заїхали на територію, підключилися й працюють.
Це дуже дорого та фантастично неефективно. Але в критичній ситуації це може бути прямим способом врятувати людей від замерзання. Отакий, за великим рахунком, вигляд повинна мати ця система", - додав він.
Повне інтерв'ю із Олександром Харченком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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