Ворог атакував 4 енергетичні об’єкти ДТЕК на Одещині

Внаслідок нічної атаки РФ 26 березня на Одещині пошкоджено чотири енергетичні об’єкти ДТЕК. Без світла залишаються понад 33 тисячі родин, частину вже заживили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Руйнування значні, ремонти потребуватимуть часу", - зазначили у компанії.

На ранок енергетики вже перезаживили 31,5 тис. родин Одещини. Наразі без світла залишаються ще 33,4 тис. сімей.

Що передувало?

Вночі 26 березня російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого пошкоджено портову, енергетичну та промислову інфраструктуру.

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