Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 7 апреля, - Воздушные силы

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:28 - Сообщалось о БПЛА в направлении г. Харьков с севера.

В 18:34 - БПЛА в Черниговской области, курс на н.п. Холмы/Корюковка.

В 18:51 - БПЛА на северо-востоке Черниговской области, курс юго-западный.

В 19:26 - БПЛА в Полтавской области, курс на н.п. Чернухи.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по скорой помощи в Херсоне: пострадали трое медиков.

