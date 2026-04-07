Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 7 апреля, - Воздушные силы
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:28 - Сообщалось о БПЛА в направлении г. Харьков с севера.
В 18:34 - БПЛА в Черниговской области, курс на н.п. Холмы/Корюковка.
В 18:51 - БПЛА на северо-востоке Черниговской области, курс юго-западный.
В 19:26 - БПЛА в Полтавской области, курс на н.п. Чернухи.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по скорой помощи в Херсоне: пострадали трое медиков.
