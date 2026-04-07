Удар по Прилукам: число раненых возросло до 15
В городе Прилуки Черниговской области вследствие российского удара пострадали 15 человек. Среди них — 11 женщин и 4 мужчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.
Часть пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
Состояние пострадавших и медицинская помощь
Семерых человек доставили в больницы, в том числе троих — в областное медицинское учреждение. Медики оценивают состояние одной женщины как тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают необходимую помощь амбулаторно.
Последствия атаки и предварительные данные
Ранее поступала информация о пяти пострадавших и пожаре в здании Прилуцкого городского совета. Также утром зафиксированы удары по административным объектам в Прилуках и Новгороде-Северском.
В настоящее время продолжается уточнение последствий атаки и масштабов разрушений. На местах работают спасатели и профильные службы.
- Российские военные обстреляли Прилуки в Черниговской области утром 7 апреля. Ударили в здание мэрии.
