Удар по Прилукам: число раненых возросло до 15

В городе Прилуки Черниговской области вследствие российского удара пострадали 15 человек. Среди них — 11 женщин и 4 мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

Часть пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Читайте также: Черниговская область осталась без света из-за российских атак

Состояние пострадавших и медицинская помощь

Семерых человек доставили в больницы, в том числе троих — в областное медицинское учреждение. Медики оценивают состояние одной женщины как тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают необходимую помощь амбулаторно.

Последствия атаки и предварительные данные

Ранее поступала информация о пяти пострадавших и пожаре в здании Прилуцкого городского совета. Также утром зафиксированы удары по административным объектам в Прилуках и Новгороде-Северском.

В настоящее время продолжается уточнение последствий атаки и масштабов разрушений. На местах работают спасатели и профильные службы.

Российские военные обстреляли Прилуки в Черниговской области утром 7 апреля. Ударили в здание мэрии.

Читайте также: Две женщины пострадали в результате ударов вражеских БПЛА по населенному пункту в Черниговской области. ФОТОрепортаж