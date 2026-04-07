Удар по Прилуках: кількість поранених зросла до 15

У місті Прилуки Чернігівської області внаслідок російського удару постраждали 15 людей. Серед них — 11 жінок і 4 чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса.

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Частину постраждалих госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

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Стан постраждалих та медична допомога

Сімох людей доправили до лікарень, зокрема трьох — до обласного медзакладу. Медики оцінюють стан однієї жінки як важкий. Інші постраждалі перебувають у стабільному стані та отримують необхідну допомогу амбулаторно.

Наслідки атаки та попередні дані

Раніше надходила інформація про п’ятьох постраждалих та пожежу в будівлі Прилуцької міської ради. Також вранці зафіксовано удари по адміністративних об’єктах у Прилуках і Новгороді-Сіверському.

Наразі триває уточнення наслідків атаки та обсягів руйнувань. На місцях працюють рятувальники та профільні служби.

Російські військові обстріляли Прилуки на Чернігівщині вранці 7 квітня. Поцілили у будівлю мерії.

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