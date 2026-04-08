Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 7 квітня, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 18:28 - Повідомлялося про БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.

О 18:34 - БпЛА на Чернігівщині, курс н.п.Холми/Корюківка.

О 18:51 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс південно-західний.

О 19:26 - БпЛА на Полтавщині, курс на н.п. Чорнухи.

О 20:26 - БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 21:19 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 21:39 - Пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 21:44 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 21:45 - БпЛА в напрямку м.Одеса з Чорного моря.

О 22:11 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:25 - Пуски КАБ на Харківщину.

О 22:37 - БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.

О 22:37 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:52 - БпЛА на півночі Полтавщини, курс Миргород.

О 22:54 - БпЛА в напрямку м.Одеса з Чорного моря.

О 23:17 - БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.

О 23:22 - БпЛА в напрямку м.Кривий Ріг з півдня.

Оновлена інформація

О 00:01 - БпЛА в напрямку Київщини з Чернігівщини.

О 00:16 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 00:28 - Група БпЛА в напрямку м.Харків з півночі.

О 00:31 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 01:30 - Пуски КАБ на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по швидкій у Херсоні: постраждали троє медиків.

Також читайте: Удар по Прилуках: кількість поранених зросла до 15