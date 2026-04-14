Дрони атакували порт Ізмаїла: пошкоджено інфраструктуру (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Росія атакувала Ізмаїл ударними БпЛА. Є влучання по території порту, пошкоджено інфраструктуру та судно, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Зафіксовано кілька влучань по території порту.
"Найголовніше - обійшлося без постраждалих. Пошкоджено окремі елементи інфраструктури та обладнання, судно під прапором Панами", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
"Попри чергову атаку, робота об’єкта критичної інфраструктури залишається стабільною. На місці вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.
За інформацією ДСНС України, внаслідок російського удару в Ізмаїльському районі виникло руйнування та займання СТО й транспортних засобів на території
Згоріли 2 пасажирські автобуси та 7 легкових авто.
"Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, рятувальники ліквідували пожежу", - зазначили рятувальники.
Також пошкоджені покрівлі 6 приватних житлових будинків й автомобіль "швидкої".
Наслідки атаки
Що передувало?
10 квітня російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Стався витік олії без подальшого загорання.
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