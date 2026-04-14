УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12221 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
1 669 0

Дрони атакували порт Ізмаїла: пошкоджено інфраструктуру (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія атакувала Ізмаїл ударними БпЛА. Є влучання по території порту, пошкоджено інфраструктуру та судно, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зафіксовано кілька влучань по території порту.

"Найголовніше - обійшлося без постраждалих. Пошкоджено окремі елементи інфраструктури та обладнання, судно під прапором Панами", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

"Попри чергову атаку, робота об’єкта критичної інфраструктури залишається стабільною. На місці вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією ДСНС України,  внаслідок російського удару в Ізмаїльському районі виникло руйнування та займання СТО й транспортних засобів на території

Згоріли 2 пасажирські автобуси та 7 легкових авто.

"Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, рятувальники ліквідували пожежу", - зазначили рятувальники.

Також пошкоджені покрівлі 6 приватних житлових будинків й автомобіль "швидкої".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Миколаївщини: знеструмлено населені пункти після атаки БпЛА

Наслідки атаки

Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині

Що передувало?

10 квітня російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Стався витік олії без подальшого загорання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни увечері атакували безпілотником енергетичний об’єкт на Одещині

Автор: 

Ізмаїл (187) обстріл (35213) Одеська область (4225) пожежа (4526) порт (2200) Ізмаїльський район (48)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 