Дрони атакували порт Ізмаїла: пошкоджено інфраструктуру (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія атакувала Ізмаїл ударними БпЛА. Є влучання по території порту, пошкоджено інфраструктуру та судно, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Зафіксовано кілька влучань по території порту.

"Найголовніше - обійшлося без постраждалих. Пошкоджено окремі елементи інфраструктури та обладнання, судно під прапором Панами", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

"Попри чергову атаку, робота об’єкта критичної інфраструктури залишається стабільною. На місці вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російського удару в Ізмаїльському районі виникло руйнування та займання СТО й транспортних засобів на території

Згоріли 2 пасажирські автобуси та 7 легкових авто.

"Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, рятувальники ліквідували пожежу", - зазначили рятувальники.

Також пошкоджені покрівлі 6 приватних житлових будинків й автомобіль "швидкої".

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Наслідки атаки













Що передувало?

10 квітня російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Стався витік олії без подальшого загорання.

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