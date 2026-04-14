Обстріли Миколаївщини: знеструмлено населені пункти після атаки БпЛА
Ворог ввечері 13 квітня атакував Миколаївщину "шахедами". Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, частина населених пунктів залишилась без світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок атаки було знеструмлено три населені пункти Миколаївського району. Відновлювальні роботи тривають. Станом на ранок один населений пункт залишається без електропостачання повністю, ще один – частково. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Удари FPV-дронами
Крім того, вчора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
Внаслідок одного з обстрілів у с. Дніпровське пошкоджено господарську споруду та автомобільний причіп. Постраждалих немає.
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