Обстрелы Николаевской области: населенные пункты остались без электричества после атаки БПЛА

Вечером 13 апреля враг атаковал Николаевскую область "шахедами". Повреждена энергетическая инфраструктура, часть населенных пунктов осталась без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

"В результате атаки были обесточены три населенных пункта Николаевского района. Восстановительные работы продолжаются. По состоянию на утро один населенный пункт остается без электроснабжения полностью, еще один – частично. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Удары FPV-дронами

Кроме того, вчера враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады.

В результате одного из обстрелов в с. Днепровское повреждены хозяйственная постройка и автомобильный прицеп. Пострадавших нет.

