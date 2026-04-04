Двое человек пострадали в результате вражеской атаки на Николаевщину
Сегодня, 4 апреля, российские войска нанесли удар с помощью дрона по Баштанскому району Николаевской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В Баштанском районе в результате атаки ударного дрона, тип которого устанавливается, пострадал 45-летний мужчина. Отмечается, что он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, уничтожен автомобиль.
Позже стало известно, что в результате этой атаки также пострадала 34-летняя женщина, она госпитализирована
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 28 марта россияне атаковали "шахедами" громаду в Николаевской области: восемь раненых, из которых семеро - дети.
- Утром стало известно, что 40-летняя женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии.
- Впоследствии в больнице скончалась 13-летняя девочка.
