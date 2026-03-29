Атака РФ на Николаевщину: умерла 13-летняя девочка

Умер ребенок, получивший ранения в результате вчерашнего нападения РФ на Николаевскую область.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ребенок находился в тяжелом состоянии

"К сожалению, в больнице умерла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Более подробной информации пока нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали "шахедами" населенный пункт в Николаевской области: восемь раненых, из которых семеро - дети.

Утром стало известно, что 40-летняя женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

