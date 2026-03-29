Атака РФ на Николаевщину: умерла 13-летняя девочка
Умер ребенок, получивший ранения в результате вчерашнего нападения РФ на Николаевскую область.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Ребенок находился в тяжелом состоянии
"К сожалению, в больнице умерла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Более подробной информации пока нет.
