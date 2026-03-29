Атака РФ на Николаевщину: 40-летняя женщина и двое детей - в тяжелом состоянии

Вчера в течение дня и ночью 29 марта враг нанес удары по Николаевской области с помощью БПЛА типа Shahed.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Атаковано место общественного отдыха

Как отмечается, в Воскресенской громаде Николаевского района в результате атаки и падения обломков БПЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек - две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девочек и трое мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

Состояние раненых

На утро 40-летняя женщина и две девочки 13 и 15 лет в тяжелом состоянии, остальные шестеро пострадавших детей - в состоянии средней тяжести. Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль.

В Вознесенском районе повреждены окна учебного заведения и линия электропередач. Частично обесточен один из населенных пунктов района. Пострадавших нет.

Атака на Николаевский район

По данным ОВА, вчера враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую громады. Повреждены автомобиль и линия электропередачи. Пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне атаковали "шахедами" громаду в Николаевской области: восемь раненых, из которых семеро - дети.

