Атака РФ на Миколаївщину: 40-річна жінка та дві дитини у важкому стані

Учора упродовж дня та вночі 29 березня ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаковано місце громадського відпочинку

Як зазначається, у Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей - дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Стан поранених

На ранок 40-річна жінка та дві дівчини 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей - у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.

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Атака на Миколаївський район

За даними ОВА, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро - діти.

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