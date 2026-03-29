Атака РФ на Миколаївщину: 40-річна жінка та дві дитини у важкому стані
Учора упродовж дня та вночі 29 березня ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Атаковано місце громадського відпочинку
Як зазначається, у Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей - дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано.
Стан поранених
На ранок 40-річна жінка та дві дівчини 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей - у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.
У Вознесенському районі пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає.
Атака на Миколаївський район
За даними ОВА, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Постраждалих немає.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро - діти.
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