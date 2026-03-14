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Рашисти вдарили ракетами по Миколаївщині: пошкоджено промисловий об’єкт
Уночі 14 березня ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Миколаївську область.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За його словами, внаслідок атаки є пошкодження на території промислового об'єкту в Баштанському районі. Крім того, пошкоджено три вантажні автомобілі. Постраждалих немає.
Окрім того, сьогодні зранку ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
- Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
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