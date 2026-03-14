Рашисты нанесли ракетный удар по Николаевской области: поврежден промышленный объект

ракета в Николаевской области

Ночью 14 декабря враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Николаевскую область.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Каковы последствия?

По его словам, в результате атаки есть повреждения на территории промышленного объекта в Баштанском районе. Кроме того, повреждены три грузовых автомобиля. Пострадавших нет.

Кроме того, сегодня утром враг атаковал FPV-дроном Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по железной дороге: ранены работники на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: четверо погибших и десять человек ранены.
  • Силы ПВО ликвидировали 58 вражеских ракет и 402 БПЛА.

Читайте также: Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: один человек погиб, шестеро ранены

