Росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро - діти

Сьогодні, 28 березня, російські війська вдарили "Шахедами" по Воскресенській громаді в Миколаївській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог вдарив "Шахедами" по Воскресенській громаді ввечері.

Унаслідок атаки було поранено восьмеро людей, з них семеро - діти.

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Усіх госпіталізовано

Повідомляється, що всіх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога

Інших подробиць наразі не повідомляється.

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