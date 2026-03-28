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Росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро - діти
Сьогодні, 28 березня, російські війська вдарили "Шахедами" по Воскресенській громаді в Миколаївській області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог вдарив "Шахедами" по Воскресенській громаді ввечері.
Унаслідок атаки було поранено восьмеро людей, з них семеро - діти.
Усіх госпіталізовано
Повідомляється, що всіх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога
Інших подробиць наразі не повідомляється.
Топ коментарі
+2 Alex Hood
показати весь коментар28.03.2026 22:51 Відповісти Посилання
+1 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар28.03.2026 22:55 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар28.03.2026 23:06 Відповісти Посилання
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