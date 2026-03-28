Россияне атаковали "Шахедами" населенный пункт на Николаевщине: восемь раненых, из которых семеро — дети

РФ атаковала "Шахедами" Николаевскую область

Сегодня, 28 марта, российские войска нанесли удар "Шахедами" по Воскресенской громаде в Николаевской области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, враг нанес удар "Шахедами" по Воскресенской громаде вечером.

Вследствие атаки были ранены восемь человек, из них семеро — дети.

Все госпитализированы

Сообщается, что все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Других подробностей пока не сообщается.

Николаевская область (2257) обстрел (31817) Николаевский район (173) Воскресенское (1)
показать весь комментарий
не хвилюйтесь .. Оманська Гнида закрила небо Близького Сходу
28.03.2026 22:51 Ответить
28.03.2026 22:51 Ответить
збиті шахеди теж падають і взриваються
28.03.2026 22:54 Ответить
28.03.2026 22:54 Ответить
28.03.2026 22:55 Ответить
28.03.2026 22:55 Ответить
Цю агітку пакістанцям треба показати, а то вони не знають, що ядерка мір гарантує.
28.03.2026 23:06 Ответить
28.03.2026 23:06 Ответить
жах, пакистан атакували? скільки % їх землі окуповано? загальна мобілізація з бусифікацією вже скільки років проводиться?
28.03.2026 23:10 Ответить
28.03.2026 23:10 Ответить
Таки атакували.
Так, що Трампу дали привід аж ще одну війну зупинити.
І так, для довідки.
росія - найбільша у світі країна за площею. А ядерний арсенал на росії - найбільший у світі.
мАцкву закриють, все інше - *****.
Зато у відповідь як полетить...
28.03.2026 23:12 Ответить
28.03.2026 23:12 Ответить
абсолютна більшість русні сконцентрована в європейській частині, використання ЯЗ з хімзброєю (VX) гарантує смерть десятків мільйонів русаків.

і бажання уникнути такого сценарію змусить русню піти на перемовини і замороження війни
28.03.2026 23:16 Ответить
28.03.2026 23:16 Ответить
Іран бачили?
Сильно на пєрєговори йде?
Аж біжить?
А це ще ядерки поки не має.
28.03.2026 23:19 Ответить
28.03.2026 23:19 Ответить
ірану ніхто не загрожує ядеркою та винищенням мільйонів населення
28.03.2026 23:21 Ответить
28.03.2026 23:21 Ответить
Іран сам радісно своє населення винищує, якщо вважає його нєправільним.
А вбите по другому-третьому колу керівництво країни його не зупиняє.
Думаєте, русня принципово інша? Більш ніжна?
А якщо - ні?
Он ми з ядерною руснею воюємо. Нам кричать: ви що, з глузду з'їхали, вони ж ядерні. Якщо побачать, що програють - одразу жахнуть. І самі вони це кажуть.
Тож варіантів два: або програти, або - радіоактівний пєпєл.
Ну то що, ми вже здались?
Чи хоча б Донбас віддали?
28.03.2026 23:25 Ответить
28.03.2026 23:25 Ответить
Що пан буде робити, як закінчаться українці для фронту? Будете жінок та дітей мобілізовувати? Може, все таки краще зробити те, чого русня боїться?
28.03.2026 23:27 Ответить
28.03.2026 23:27 Ответить
 
 