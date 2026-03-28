Россияне атаковали "Шахедами" населенный пункт на Николаевщине: восемь раненых, из которых семеро — дети

Сегодня, 28 марта, российские войска нанесли удар "Шахедами" по Воскресенской громаде в Николаевской области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, враг нанес удар "Шахедами" по Воскресенской громаде вечером.

Вследствие атаки были ранены восемь человек, из них семеро — дети.

Все госпитализированы

Сообщается, что все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Других подробностей пока не сообщается.

