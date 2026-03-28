Россияне атаковали "Шахедами" населенный пункт на Николаевщине: восемь раненых, из которых семеро — дети
Сегодня, 28 марта, российские войска нанесли удар "Шахедами" по Воскресенской громаде в Николаевской области, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг нанес удар "Шахедами" по Воскресенской громаде вечером.
Вследствие атаки были ранены восемь человек, из них семеро — дети.
Сообщается, что все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Других подробностей пока не сообщается.
Топ комментарии
+1 Alex Hood
показать весь комментарий28.03.2026 22:51 Ответить Ссылка
+1 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий28.03.2026 22:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, що Трампу дали привід аж ще одну війну зупинити.
І так, для довідки.
росія - найбільша у світі країна за площею. А ядерний арсенал на росії - найбільший у світі.
мАцкву закриють, все інше - *****.
Зато у відповідь як полетить...
і бажання уникнути такого сценарію змусить русню піти на перемовини і замороження війни
Сильно на пєрєговори йде?
Аж біжить?
А це ще ядерки поки не має.
А вбите по другому-третьому колу керівництво країни його не зупиняє.
Думаєте, русня принципово інша? Більш ніжна?
А якщо - ні?
Он ми з ядерною руснею воюємо. Нам кричать: ви що, з глузду з'їхали, вони ж ядерні. Якщо побачать, що програють - одразу жахнуть. І самі вони це кажуть.
Тож варіантів два: або програти, або - радіоактівний пєпєл.
Ну то що, ми вже здались?
Чи хоча б Донбас віддали?