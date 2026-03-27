На Николаевщине саперы полиции обезвредили вражеский дрон с 50 кг взрывчатки

В Николаевской области взрывотехники Национальной полиции Украины уничтожили ударный дрон-камикадзе, который упал посреди поля и не взорвался. Беспилотник содержал до 50 кг взрывчатого вещества.

Жители сообщили о находке посреди поля

Жители одной из громад сообщили операторам спецлинии 102, что посреди поля лежит блуждающий боеприпас. До прибытия взрывотехников полицейские Баштанского райотдела оградили опасный участок.

Осмотрев опасную находку, специалисты управления взрывотехнической службы областного главка полиции пришли к выводу, что имеют дело с ударным дроном-камикадзе, у которого во время падения не произошла детонация боевой части.

Содержит до 50 кг взрывчатки

Таким образом, вражеский БПЛА относится к первому классу опасности и содержит до 50 кг взрывчатого вещества.

Взрывотехники полиции, соблюдая меры безопасности, уничтожили вражеское оружие методом контролируемого подрыва на месте падения.

