Саперы на Житомирщине обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" весом полтонны. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Житомирщине саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с взрывотехниками Национальной полиции Украины обезвредили 500-килограммовую боевую часть российской ракеты "Кинжал"

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Опасную находку обнаружили на открытой территории. Для ее обезвреживания работали саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции.

С помощью пиротехнического автомобиля тяжелого типа с манипулятором боевую часть ракеты осторожно извлекли из грунта, погрузили в защитный отсек и вывезли на спецплощадку для дальнейшего уничтожения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Полтавской области саперы обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся дроны и часть ракеты Х-101. ФОТО









