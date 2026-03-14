Саперы на Житомирщине обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" весом полтонны. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Житомирщине саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с взрывотехниками Национальной полиции Украины обезвредили 500-килограммовую боевую часть российской ракеты "Кинжал"
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Опасную находку обнаружили на открытой территории. Для ее обезвреживания работали саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции.
С помощью пиротехнического автомобиля тяжелого типа с манипулятором боевую часть ракеты осторожно извлекли из грунта, погрузили в защитный отсек и вывезли на спецплощадку для дальнейшего уничтожения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль