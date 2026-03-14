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Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
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Саперы на Житомирщине обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал" весом полтонны. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Житомирщине саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с взрывотехниками Национальной полиции Украины обезвредили 500-килограммовую боевую часть российской ракеты "Кинжал"

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Опасную находку обнаружили на открытой территории. Для ее обезвреживания работали саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции.

С помощью пиротехнического автомобиля тяжелого типа с манипулятором боевую часть ракеты осторожно извлекли из грунта, погрузили в защитный отсек и вывезли на спецплощадку для дальнейшего уничтожения.

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В Житомирской области опасную боевую часть
В Житомирской области опасную боевую часть
В Житомирской области опасную боевую часть
В Житомирской области опасную боевую часть
В Житомирской области опасную боевую часть

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