На Полтавщине саперы обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся дроны и часть ракеты Х-101. ФОТО
На территории Полтавщины после обстрела обнаружили неразорвавшиеся беспилотники "Шахед" и "Гербера", а также кассетную боевую часть ракеты Х-101. Боеприпасы обезвредили саперы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Обнаружены неразорвавшиеся беспилотники
Во время очередного вражеского обстрела Полтавщины на территории населенных пунктов области обнаружены ударные беспилотники типа "Гербера" и "Шахед", а также кассетная боевая часть ракеты Х-101, которые не взорвались и представляли опасность для окружающих.
С соблюдением мер безопасности специалисты обезвредили боеприпасы, после чего транспортировали их на специальную площадку для дальнейшего уничтожения путем контролируемого подрыва.
Обращение к гражданам
Напоминаем, что самостоятельно перемещать или прикасаться к остаткам ракет, неразорвавшихся боеприпасов и частям БПЛА категорически запрещено.
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