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Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
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На Полтавщине саперы обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся дроны и часть ракеты Х-101. ФОТО

На территории Полтавщины после обстрела обнаружили неразорвавшиеся беспилотники "Шахед" и "Гербера", а также кассетную боевую часть ракеты Х-101. Боеприпасы обезвредили саперы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Обнаружены неразорвавшиеся беспилотники

Во время очередного вражеского обстрела Полтавщины на территории населенных пунктов области обнаружены ударные беспилотники типа "Гербера" и "Шахед", а также кассетная боевая часть ракеты Х-101, которые не взорвались и представляли опасность для окружающих.

С соблюдением мер безопасности специалисты обезвредили боеприпасы, после чего транспортировали их на специальную площадку для дальнейшего уничтожения путем контролируемого подрыва.

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Саперы обезвредили опасные боеприпасы после атаки РФ на Полтавскую область
Саперы обезвредили опасные боеприпасы после атаки РФ на Полтавскую область

Обращение к гражданам

Напоминаем, что самостоятельно перемещать или прикасаться к остаткам ракет, неразорвавшихся боеприпасов и частям БПЛА категорически запрещено.

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Нацполиция (16997) Полтавская битва (11) сапер (181)
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