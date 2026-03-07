Неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА обнаружили в Голосеевском районе Киева, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В лесу Голосеевского района Киева полицейские обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского беспилотника.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Движение перекрыто

Сообщается, что боеприпас находится в лесопарковой зоне вблизи села Лесники.

В настоящее время правоохранители ограничили доступ к указанной территории, перекрыли движение на Днепровском шоссе.

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Взрыв

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, патрульные полицейские и взрывотехники столичной полиции, которые будут осуществлять подрыв снаряда на месте.



Отмечается, что взрыв, который в ближайшее время будет слышен в столице, никакой угрозы не представляет.

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