Неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА обнаружили в Голосеевском районе Киева, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В лесу Голосеевского района Киева полицейские обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского беспилотника.
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Движение перекрыто
Сообщается, что боеприпас находится в лесопарковой зоне вблизи села Лесники.
В настоящее время правоохранители ограничили доступ к указанной территории, перекрыли движение на Днепровском шоссе.
Взрыв
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, патрульные полицейские и взрывотехники столичной полиции, которые будут осуществлять подрыв снаряда на месте.
Отмечается, что взрыв, который в ближайшее время будет слышен в столице, никакой угрозы не представляет.
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показать весь комментарий11.03.2026 11:44 Ответить Ссылка
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Мабуть їх туди хтось викликав.
Проліски - перші справа
"В українській мові існують дві назви для перших весняних квітів: первоцвіти та першоцвіти, які є синонімами".
Але я ніколи не чув, щоб вживали саме "першоцвіти".
Нехай філологи розбираються.
А тут ще більше цікавого, та сама вікіпедія:
Про́ліски (Scilla) - рід трав'янистих рослин родини холодкових (Asparagaceae). Донедавна рід Scilla відносили до родини гіацинтових (Hyacinthaceae). Народні назви: небовий ключ, скоро́лісок, проліска (жіночий рід), проліс, просерен (просерень), підсніжка, первоцвіт, синьоокі.
Також пролісками в розмовній мові можуть називатися й інші весняні квіти білої, синьої чи блакитної барви - підсніжник звичайний, шафран Гейфеля, зубниця залозиста, фіялка каменелюбна (Viola rupestris) та інші.