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Неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА обнаружили в Голосеевском районе Киева, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В лесу Голосеевского района Киева полицейские обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского беспилотника.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Неразорвавшаяся боевая часть БПЛА.

Движение перекрыто

Сообщается, что боеприпас находится в лесопарковой зоне вблизи села Лесники.

В настоящее время правоохранители ограничили доступ к указанной территории, перекрыли движение на Днепровском шоссе.

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Неразорвавшаяся боевая часть БПЛА.

Взрыв

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, патрульные полицейские и взрывотехники столичной полиции, которые будут осуществлять подрыв снаряда на месте.

Отмечается, что взрыв, который в ближайшее время будет слышен в столице, никакой угрозы не представляет.

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Автор: 

беспилотник (5315) Киев (26449) Нацполиция (16982)
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Топ комментарии
+1
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11.03.2026 10:55 Ответить
+1
Утро в весеннем лесу. Цветёт Пролеска сибирская (лат. Scilla siberica) -

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11.03.2026 11:44 Ответить
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А що робили поліцейські у лісі, підсніжники шукали?
Мабуть їх туди хтось викликав.
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07.03.2026 17:48 Ответить
не пидснижники, а пролиски...
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08.03.2026 11:33 Ответить
Це різні квіти. Доречі, до деякого часу я теж вважав, що це просто різні назви однієї рослини, але ні...
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09.03.2026 09:10 Ответить
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11.03.2026 10:55 Ответить
Підсніжники - треті справа
Проліски - перші справа
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11.03.2026 11:01 Ответить
Ну не знаю.... "підсніжник" уж как-то сильно по русски звучит...
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11.03.2026 11:25 Ответить
Що тут скажеш... Первоцвіти теж трохи "ріже" вухо
"В українській мові існують дві назви для перших весняних квітів: первоцвіти та першоцвіти, які є синонімами".
Але я ніколи не чув, щоб вживали саме "першоцвіти".
Нехай філологи розбираються.
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11.03.2026 11:30 Ответить
Утро в весеннем лесу. Цветёт Пролеска сибирская (лат. Scilla siberica) -

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11.03.2026 11:44 Ответить
Не обов'язково "siberica". В Україні окрім цього виду присутні ще Scilla bifolia - проліски дволисті та Scilla autumnalis - проліски осінні.
А тут ще більше цікавого, та сама вікіпедія:
Про́ліски (Scilla) - рід трав'янистих рослин родини холодкових (Asparagaceae). Донедавна рід Scilla відносили до родини гіацинтових (Hyacinthaceae). Народні назви: небовий ключ, скоро́лісок, проліска (жіночий рід), проліс, просерен (просерень), підсніжка, первоцвіт, синьоокі.
Також пролісками в розмовній мові можуть називатися й інші весняні квіти білої, синьої чи блакитної барви - підсніжник звичайний, шафран Гейфеля, зубниця залозиста, фіялка каменелюбна (Viola rupestris) та інші.
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11.03.2026 12:13 Ответить
Так і ботаніком стати можна під старість
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11.03.2026 12:15 Ответить
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12.03.2026 11:12 Ответить
 
 