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Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
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Нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА виявили в Голосіївському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У лісі Голосіївського району Києва поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника.

Про це повідомляє Нацполіція України, передає Цензор.НЕТ.

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Нездетонована бойова частина БпЛА.

Рух перекрито

Повідомляється, що боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні поблизу села Лісники.

Наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території, перекрили рух на Дніпровському шосе.

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Нездетонована бойова частина БпЛА.

Вибух

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, патрульні поліцейські та вибухотехніки столичної поліції, які здійснюватимуть підрив снаряду на місці.

Зазначається, що вибух, який найближчим часом буде чутно у столиці, жодної загрози не становить.

Також дивіться: Бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою близько 500 кг знешкодили в Дніпровському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (5963) Київ (20871) Нацполіція (15760)
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Топ коментарі
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11.03.2026 10:55 Відповісти
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Утро в весеннем лесу. Цветёт Пролеска сибирская (лат. Scilla siberica) -

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11.03.2026 11:44 Відповісти
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А що робили поліцейські у лісі, підсніжники шукали?
Мабуть їх туди хтось викликав.
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07.03.2026 17:48 Відповісти
не пидснижники, а пролиски...
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08.03.2026 11:33 Відповісти
Це різні квіти. Доречі, до деякого часу я теж вважав, що це просто різні назви однієї рослини, але ні...
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09.03.2026 09:10 Відповісти
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11.03.2026 10:55 Відповісти
Підсніжники - треті справа
Проліски - перші справа
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11.03.2026 11:01 Відповісти
Ну не знаю.... "підсніжник" уж как-то сильно по русски звучит...
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11.03.2026 11:25 Відповісти
Що тут скажеш... Первоцвіти теж трохи "ріже" вухо
"В українській мові існують дві назви для перших весняних квітів: первоцвіти та першоцвіти, які є синонімами".
Але я ніколи не чув, щоб вживали саме "першоцвіти".
Нехай філологи розбираються.
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11.03.2026 11:30 Відповісти
Утро в весеннем лесу. Цветёт Пролеска сибирская (лат. Scilla siberica) -

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11.03.2026 11:44 Відповісти
Не обов'язково "siberica". В Україні окрім цього виду присутні ще Scilla bifolia - проліски дволисті та Scilla autumnalis - проліски осінні.
А тут ще більше цікавого, та сама вікіпедія:
Про́ліски (Scilla) - рід трав'янистих рослин родини холодкових (Asparagaceae). Донедавна рід Scilla відносили до родини гіацинтових (Hyacinthaceae). Народні назви: небовий ключ, скоро́лісок, проліска (жіночий рід), проліс, просерен (просерень), підсніжка, первоцвіт, синьоокі.
Також пролісками в розмовній мові можуть називатися й інші весняні квіти білої, синьої чи блакитної барви - підсніжник звичайний, шафран Гейфеля, зубниця залозиста, фіялка каменелюбна (Viola rupestris) та інші.
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11.03.2026 12:13 Відповісти
Так і ботаніком стати можна під старість
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11.03.2026 12:15 Відповісти
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12.03.2026 11:12 Відповісти
 
 