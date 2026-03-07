Нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА виявили в Голосіївському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У лісі Голосіївського району Києва поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника.
Про це повідомляє Нацполіція України, передає Цензор.НЕТ.
Рух перекрито
Повідомляється, що боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні поблизу села Лісники.
Наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території, перекрили рух на Дніпровському шосе.
Вибух
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, патрульні поліцейські та вибухотехніки столичної поліції, які здійснюватимуть підрив снаряду на місці.
Зазначається, що вибух, який найближчим часом буде чутно у столиці, жодної загрози не становить.
Топ коментарі
+1 амфаш
показати весь коментар11.03.2026 10:55 Відповісти Посилання
+1 амфаш
показати весь коментар11.03.2026 11:44 Відповісти Посилання
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Мабуть їх туди хтось викликав.
Проліски - перші справа
"В українській мові існують дві назви для перших весняних квітів: первоцвіти та першоцвіти, які є синонімами".
Але я ніколи не чув, щоб вживали саме "першоцвіти".
Нехай філологи розбираються.
А тут ще більше цікавого, та сама вікіпедія:
Про́ліски (Scilla) - рід трав'янистих рослин родини холодкових (Asparagaceae). Донедавна рід Scilla відносили до родини гіацинтових (Hyacinthaceae). Народні назви: небовий ключ, скоро́лісок, проліска (жіночий рід), проліс, просерен (просерень), підсніжка, первоцвіт, синьоокі.
Також пролісками в розмовній мові можуть називатися й інші весняні квіти білої, синьої чи блакитної барви - підсніжник звичайний, шафран Гейфеля, зубниця залозиста, фіялка каменелюбна (Viola rupestris) та інші.