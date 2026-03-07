Нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА виявили в Голосіївському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У лісі Голосіївського району Києва поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника.

Про це повідомляє Нацполіція України, передає Цензор.НЕТ.

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Рух перекрито

Повідомляється, що боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні поблизу села Лісники.

Наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території, перекрили рух на Дніпровському шосе.

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Вибух

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, патрульні поліцейські та вибухотехніки столичної поліції, які здійснюватимуть підрив снаряду на місці.



Зазначається, що вибух, який найближчим часом буде чутно у столиці, жодної загрози не становить.

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