На Полтавщині сапери виявили і знищили нерозірвані дрони та частину ракети Х-101. ФОТО

На території Полтавської області після обстрілу виявили нерозірвані безпілотники "Шахед" і "Гербера", а також касетну бойову частину ракети Х-101. Боєприпаси знешкодили сапери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

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Виявили нездетоновані безпілотники

Під час чергового ворожого обстрілу Полтавщини на території населених пунктів області виявлено ударні безпілотники типу "Гербера" та "Шахед", а також касетну бойову частину ракети Х-101, які не здетонували та несли небезпеку для оточуючих.

Із дотриманням заходів безпеки фахівці знешкодили боєприпаси, після чого транспортували їх на спеціальний майданчик для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву.

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Звернення до громадян

Нагадуємо, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, нерозірваних боєприпасів та частин БпЛА категорично заборонено.

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