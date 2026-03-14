На Полтавщині сапери виявили і знищили нерозірвані дрони та частину ракети Х-101. ФОТО
На території Полтавської області після обстрілу виявили нерозірвані безпілотники "Шахед" і "Гербера", а також касетну бойову частину ракети Х-101. Боєприпаси знешкодили сапери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
Виявили нездетоновані безпілотники
Під час чергового ворожого обстрілу Полтавщини на території населених пунктів області виявлено ударні безпілотники типу "Гербера" та "Шахед", а також касетну бойову частину ракети Х-101, які не здетонували та несли небезпеку для оточуючих.
Із дотриманням заходів безпеки фахівці знешкодили боєприпаси, після чого транспортували їх на спеціальний майданчик для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву.
Звернення до громадян
Нагадуємо, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, нерозірваних боєприпасів та частин БпЛА категорично заборонено.
Будь ласка, зачекайте...
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