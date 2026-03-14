Сапери на Житомирщині знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" вагою пів тонни. ФОТОрепортаж
У Житомирській області сапери Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з вибухотехніками Національна поліція України знешкодили 500-кілограмову бойову частину російської ракети "Кинджал"
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ
Небезпечну знахідку виявили на відкритій території. Для її ліквідації працювали сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції.
За допомогою піротехнічного автомобіля важкого типу з маніпулятором бойову частину ракети обережно дістали з грунту, завантажили у захисний відсік та вивезли на спецмайданчик для подальшого знищення.
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