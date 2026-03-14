Сапери на Житомирщині знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" вагою пів тонни. ФОТОрепортаж

У Житомирській області сапери Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з вибухотехніками Національна поліція України знешкодили 500-кілограмову бойову частину російської ракети "Кинджал"

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ

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Небезпечну знахідку виявили на відкритій території. Для її ліквідації працювали сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції.

За допомогою піротехнічного автомобіля важкого типу з маніпулятором бойову частину ракети обережно дістали з грунту, завантажили у захисний відсік та вивезли на спецмайданчик для подальшого знищення.

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