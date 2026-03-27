На Миколаївщині сапери поліції знешкодили ворожий дрон із 50 кг вибухівки

У Миколаївській області вибухотехніки Національної поліції України знищили ударний дрон-камікадзе, який впав посеред поля та не здетонував. Безпілотник містив до 50 кг вибухової речовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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Жителі повідомили про знахідку серед поля

Жителі однієї із громад повідомили операторам спецлінії 102, що посеред поля лежить баражуючий боєприпас. До прибуття вибухотехніків поліцейські Баштанського райвідділу обмежили небезпечну ділянку.

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Оглянувши небезпечну знахідку, фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції дійшли висновку, що мають справу з ударним дроном-камікадзе, у якого під час падіння не відбулася детонація бойової частини.

Містить до 50 кг вибухівки

Отже, ворожий БпЛА належить до першого класу небезпеки та містить в собі до 50 кг вибухової речовини.

Вибухотехніки поліції, дотримуючись заходів безпеки, знищили ворожу зброю методом контрольованого підриву на місці падіння.

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